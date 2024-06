„Lake Rock“-Festival schlittert in die Pleite

Aus einem kleinen Musikfestival „Lake Rock“ wollte der Hollersbacher Norbert Dankl ein riesen Metal- und Hard-Rock-Event machen. Aus dem Pinzgau sollte es über die Salzburger Messe bis nach Wien in den Gasometer und noch weiter gehen. Szenegrößen wie Frei.Wild, Turbobier und Bullet for my Valentine spielten bereits bei Dankl. Nun ist der Traum vorerst einmal geplatzt. Die „Lake Rock Gmbh“ mit Sitz in Hollersbach ist in die Insolvenz geschlittert.