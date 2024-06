Stadthotel als neuer Impuls für Saalfelden

Endlich passiert was in Saalfelden! Vor wenigen Tagen eröffnete ein neues Hotel mitten im Zentrum der Stadt, direkt hinter dem Congress: „Das Saal“ heißt die neue Vier-Sterne-Herberge. „Die Idee dazu können sich auch die Stadtverantwortlichen an die Brust heften“, meint Hoteleigentümer Stefan Widerhofer zur „Krone“ und unterstreicht die „tatkräftige Unterstützung der Stadtpolitiker und des Congress-Direktors“. Für den Wiener Architekten war es ein „reizvolles“ Projekt: „Nach Jahren der negativen Entwicklung ist das eine erste Gegenbewegung“, so Widerhofer.