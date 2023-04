Lobeshymnen auf den neuen Wunderknaben

Auf einen Pass von Kapitän Andreas Ulmer folgte ein schneller Haken am Gegenspieler vorbei und ein punktgenauer Abschluss aus knapp 15 Metern. Das erste Tor von Oscar Gloukh im Bullen-Trikot war schön und gleichzeitig wichtig. Denn Salzburg ging dadurch beim Meistergruppen-Auftakt in Klagenfurt mit 1:0 in Führung. Am Ende gewann der Favorit souverän und verdient mit 3:0 – Gesprächsthema Nummer eins nach dem geglückten Start war aber die Leistung des 19-jährigen Israeli.