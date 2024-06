Linke Aktivisten besetzten früheres Bordell

Früher rekelten sich hier die Prostituierten, am Freitagabend kaperten linke Aktivisten die leeren Räumlichkeiten des ehemaligen „Maison de Plaisir“ in der Salzburger Steingasse. Man wolle damit ein Zeichen gegen die „verfehlte Wohnungspolitik und die immer weitere Wohnungskrise in Salzburg“ setzen, hieß es seitens der Protestbewegung „Leerstand 5020“.