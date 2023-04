„Salzburg bleibt immer in meinem Herzen“

Acht Jahre Mozartstadt

Acht Jahre verbrachte Ramalho in der Mozartstadt, spielte für Anif, Liefering und die großen Bullen. Die Zeit in Österreich behält er in bester Erinnerung. „Ich bin stolz auf meinen Weg, Salzburg hatte großen Einfluss auf meine Karriere“, hält er fest. 240 Spiele absolvierte der Samba-Kicker für den Serienmeister und wurde zur Identifikationsfigur und zum Fanliebling. Fast ein bisschen wehmütig betont er: „Ich liebe diese Stadt, ich liebe die Leute. Salzburg ist und bleibt immer in meinem Herzen!“