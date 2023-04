Xi will zu „richtiger Zeit“ mit Selenskyj sprechen

Besuch in Moskau

Seit Kriegsbeginn vor mehr als einem Jahr hat Xi mehrmals mit Putin telefoniert, vor etwa zwei Wochen war er sogar zu einem Besuch in Moskau. Chinas Haltung wird vor allem durch die geostrategische Rivalität mit den USA und die gemeinsame Front mit Russland gegen die USA bestimmt. Xi forderte in den aktuellen Gesprächen auch dazu auf, dass Europäerinnen und Europäer von den USA abrücken müssten. China hätte Europa immer „als unabhängigen Pol in einer multipolaren Welt betrachtet.“