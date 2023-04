Macron hofft auf Chinas Druck auf den Kreml

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hofft auf Druck aus China, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. „Ich weiß, dass ich auf Sie zählen kann, wenn es darum geht, Russland zur Vernunft zu bringen und alle an den Verhandlungstisch zurückzuholen“, sagte er zu dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind derzeit in Peking.