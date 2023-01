China macht USA für Ukraine-Krieg verantwortlich

Außenamtssprecherin Mao Ning betonte am Montag in einer Pressekonferenz: „Die USA sind diejenigen, die die Ukraine-Krise ausgelöst haben.“ Sie seien auch „der größte Faktor, der die Krise anfacht". Indem die USA schwere und offensive Waffen an die Ukraine lieferten, verlängerten und verstärkten sie den Konflikt nur. China werde nicht untätig bleiben, wenn die USA die legitimen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen schädigten, kündigte die Sprecherin an.