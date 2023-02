Ein Jahr Krieg: China ruft zu Waffenstillstand auf

Spitzentreffen China-Russland

Schon bisher konnte Russland, das seit seinem Einmarsch in die Ukraine international weitgehend isoliert ist, sich auf seinen Partner China verlassen. Das wurde zuletzt durch den Besuch des chinesischen Top-Diplomaten Wang Yi am Mittwoch in Moskau deutlich. Er und Putin kündigten bei ihrem Treffen an, die Partnerschaft ihrer beider Länder zu vertiefen. Bald will auch Präsident Xi zu Putin reisen. Xi sprach im vergangenen Jahr regelmäßig mit Putin, aber nicht ein einziges Mal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.