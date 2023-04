Von wegen Mini: So riesig wird der neue Countryman

Der Neue wird in Leipzig gebaut und nun erstmals vollstromern dürfen, und zwar in zwei Varianten. Der Countryman E liefert mit einem E-Motor 140 kW/191 PS Richtung Vorderräder. Der MINI Countryman SE ALL4 hingegen ist das erste allradgetriebene Elektrofahrzeug der Marke. Zwei hochintegrierte Antriebseinheiten an der Vorder- und Hinterachse erzeugen gemeinsam eine Leistung, die einschließlich eines temporären Boosts 230 kW/313 PS beträgt.