Luftfahrtexperte prüft Flugzeugwrack nach Absturz

Zeugen beobachteten unkontrollierten Flug

Der Start erfolgte von einem Flugplatz in Oberschleißheim nahe München. In Wald im Pinzgau, nahe der Krimmler Wasserfälle, stürzte die Maschine aus unbekannter Ursache in ein Waldstück ab und löste dabei einen Brand aus. 70 Feuerwehrleute waren vor Ort und löschten das Feuer. Das völlig zerstörte Wrack konnte geborgen werden. Es wird nun von einem Experten untersucht, erklärt Ricarda Eder von der Staatsanwaltschaft: „Wir haben ein Gutachten aus dem Bereich Luftfahrt in Auftrag gegeben.“ Ein Ermittlungsverfahren wurde bereits eingeleitet und Obduktionen wurden angeordnet.