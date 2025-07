Star zittert: Wirft Partnerin sie aus EM-Turnier?

Gemeinsamer Hund wartet in England

Geschenke darf sich Mead von ihrer Partnerin nicht erwarten. Die 28-jährige Miedema ist Rekordtorschützin der englischen Women‘s Super League (WSL). Während der EM gibt es zwischen den beiden zwar einen regelmäßigen Austausch, verriet Mead. „Aber wenn es näher in die Richtung unserer Spiele geht, reden wir auf keine Art und Weise mehr über Fußball.“ Eher schon über den gemeinsamen Hund Myle. Der Cockerspaniel hat einen eigenen Instagram-Account und wurde im Vorbereitungscamp der Engländerinnen zu einer kleinen Berühmtheit. In die Schweiz durfte Myle aber nicht mit.