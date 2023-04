Am Karsamstag brennen die „Funken“ wieder

Osterfeuer stammen aus keltischer Tradition

Der Legende nach stammt der Brauch ursprünglich von den Kelten. Das Volk, das bereits 450 v. Chr. den Lungau besiedelte, ehrte mit Freudenfeuern eine Göttin namens Ostara. Durch die Christianisierung aber übernahmen Geistliche den heidnischen Brauch in die Katholische Kirche auf. Und gebrauchen das Osterfeuer seither in Andenken an das Leiden und die Auferstehung Jesu. Zudem – so sagt es der Volksglaube – soll das Osterfeuer am Karsamstag vor Unheil schützen.