Ex-Offizier: Putin lebt in „Informationsvakuum“

Es würde konstant einen Pool an „sauberen“ Mitarbeitern geben, die sich mit Putin in einem Raum aufhalten dürfen. In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Bilder publik, in denen der russische Präsident Gäste und Gesprächspartner auf Abstand hält. Spekulationen über womöglich kritische Erkrankungen Putins bestätigt Karakulow hingegen nicht: „Falls er Gesundheitsprobleme hat, dann müssen die an seinem Alter liegen.“