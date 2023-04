Gut integriert, doch jetzt droht Abschiebung

Hoffen auf ein Wunder

Genutzt hat das alles bisher nicht. Auch der Anwalt des Pakistaners kann das nicht nachvollziehen. „Mit dieser Integration und nach so langer Zeit hätte sich Herr M. auf jeden Fall eine Aufenthaltsberechtigung verdient“, so Rainer Lukits. Herr M. hofft noch immer, dass ein Wunder geschieht. „Ich will den Staat Österreich nicht belasten, ich will für mich selbst sorgen und die Chance, dass ich mir mein Leben aufbauen kann.“