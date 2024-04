„Klumpert“ von einem leidenschaftlichen Künstler

Im Garten des 66-Jährigen grast ein uralter Staubsauger als „Kurzhaardackel“ neben dem „Benzin-Hahn“. In der Nähe thront die „Hack-Ente“, mit der vor zehn Jahren alles begann. „Ich frage mich immer, wieso haut man etwas so leichtfertig weg, das jahrelang wertvolle Dienste geleistet hat und schon in der Herstellung höchste Handwerkskunst verlangt hatte“, so der Weinviertler.