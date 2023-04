Ein Revolverheld macht Kids nicht zu Killern

Als der Franzose Albert Lamorisse 1957 den Spieleklassiker „Risiko“ erfand, war der Zweite Weltkrieg noch fest in den Köpfen der Menschen verankert. Trotzdem oder gerade deshalb brach das Strategiespiel, in dem kriegerische Konflikte zwischen einzelnen Regionen geführt und durch Würfelglück entschieden werden, zum Siegeszug auf. Moralische Bedenken vor allem gegen die militaristische Ausdrucksweise in der Spielanleitung kamen 1982 in Deutschland auf.