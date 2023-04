Shiffrin bekommt vom Heimatort Ziege als Geschenk

„Ich bin überall auf der Welt unterwegs. Aber hier fühle ich mich wirklich zu Hause, hier schlafe ich in meinem echten eigenen Bett“, meinte Shiffrin vor Tausenden Fans, die ihre Heldin gebührend feierten. In einer Video-Botschaft gratulierte unter anderen Tennis-Gigant Roger Federer. Als Geschenk gab’s für Shiffrin auch eine süße Ziege. Das Wort Goat (Ziege) steht ja im Sport für „Greatest Of All Time“ (Die Größte aller Zeiten).Im Falle von Shiffrin wahrlich keine Übertreibung. Sie hat in diesem Winter auch den Allzeitrekord an Weltcup-Siegen von Ingemar Stenmark geknackt, hält nun bei 88 Triumphen.