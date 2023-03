Assinger: „Ich kann und werde Akzente setzen“

Eine Woche nach dem Weltcup-Finale in Andorra gingen am gestrigen Sonntag nun auch die Österreichischen Ski-Meisterschaften zu Ende. In Spital am Pyhrn hatten die Vorarlbergerin Elisabeth Kappaurer (Riesentorlauf) und der Tiroler Joshua Sturm (Slalom) die Ehre, die letzten Siege des Winters zu feiern. Schon mittendrin im Geschehen war auch Roland Assinger, der neue Cheftrainer von Österreichs Ski-Damen.