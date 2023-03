Westwien tritt zurück ++ Assinger wird ÖSV-Trainer

Erdbeben in der heimischen Handball-Szene: Westwien stellt mit der nächsten Saison überraschend den Spielbetrieb ein, Paukenschlag beim ÖSV: Roland Assinger tritt die Nachfolge des Damen-Coaches Thomas Trinker an und der ÖFB steckt mitten in den letzten Vorbereitungen kurz vor dem EM-Quali-Auftakt gegen Aserbaidschan. Die Bilder vom Training mit Cheftrainer Ralf Rangnick sehen Sie jetzt in der neuesten Ausgabe der „Krone“-Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.