„Wutbürgerin“ kämpft gegen Teuerung bei Essen

Brief an die Politik

Um ihrem Ärger Ausdruck zu verleihen, hat sie ÖVP-Bürgermeister Johannes Mezgolits und dem Gemeinderat in einem Brief die Leviten gelesen. „Der Großteil der Bevölkerung von Donnerskirchen weiß nicht, was in der Gemeindestube vor sich geht. Da weder die ÖVP noch die SPÖ es für notwendig erachtet, ältere Personen zu informieren, wird man einfach vor vollendete Tatsachen gestellt“, heißt es darin. Eigentlich hätte sie erwartet, dass das Schreiben bei der letzten Gemeinderatssitzung - bei der sie als Zuhörerin dabei war - thematisiert wird.