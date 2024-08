„Leute haben Schnauze voll von SPÖ-Politik“

Sozialhilfe nur an österreichische Staatsbürger

Auch beim emotionalen Thema Sozialhilfe sieht Nepp massiven Handlungsbedarf: „Ungarn zahlt nicht Mindestsicherung an jeden. In Wien ist das anders. Da wurde der Sozialhilfe-Fall der neunköpfigen syrischen Familie mit 4.600 Euro bekannt. Das ist der Betrag, der nur aus Wien kommt. Zählt man da noch die Bundesleistung dazu, kommt man auf 6.000 Euro pro Monat. Netto! Der Bundesrechnungshof hat auch kürzlich erst wieder veröffentlicht, dass Wien am wenigsten kontrolliert.“ Nepp kontert die aktuelle Situation mit einem radikalen Vorschlag: „Wenn ich im nächsten Jahr Bürgermeister in Wien bin, werde ich in den ersten 48 Stunden regeln, dass Sozialhilfe nur noch an österreichische Staatsbürger ausbezahlt wird.“ Aus Ungarn würden aus seiner Sicht alle Fremden deshalb wieder weggehen, weil sie dort kein Geld bekämen. Außerdem würde Nepp auf Bundesebene ein Verbots-Gesetz gegen den radikalen Islam unterstützen und als Wiener Bürgermeister die Gemeindebau-Vergabe an Ausländer beenden: „Die Gemeindewohnungs-Vergabe auch an Ausländer einzuführen, war ein Riesenfehler. Damals noch unter Wohnbaustadtrat Werner Faymann.“