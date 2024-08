„FPÖ mit Liebeserklärung an die Volkspartei“

„Opposition können sie nicht“

Möglich wäre sogar, dass sich ein Niederösterreich 2.0 wiederholen könnte. „Nach der letzten Landtagswahl in Niederösterreich ist ja doch relativ klar gewesen am Anfang, dass es wohl zu einer Zusammenarbeit zwischen der ÖVP und der SPÖ kommt. Die ist dann verunfallt am Ende des Tages und Udo Landbauer ist mit seiner FPÖ dort zum Zug gekommen.“ Innerhalb der SPÖ befürchten viele, dass man die Hürden für eine Zusammenarbeit mit der ÖVP zu groß mache. Für die SPÖ sei es nun dringend notwendig in Regierungsverantwortung zu kommen. „Denn man weiß eines, was man nicht kann - nämlich Opposition.“