Bahati unter Tränen im Talk: „Dankbar für alles!“

„Als ich heute mein Handy aufgedreht habe, ging es schon los“, erzählt Bahati Venus zu Beginn des Interviews noch ziemlich gefasst. Elf gemeinsame Jahre verbinden Richard Lugner und Bahati Venus, die als Lugner-Ex auch unter dem Tiernamen „Kolibri“ bekannt wurde. „Dass es so schnell ging, war für mich auch ein Schock und sehr überraschend. Er war ja wirklich ein Stehaufmännchen.“

„Das Gegenteil von abgehoben“

Besonders gut an Richard habe ihr gefallen, dass er den Menschen auf Augenhöhe begegnet ist: „Also es gibt auch viele Leute, die in der Lugner City arbeiten, die vielleicht eher einfache Tätigkeiten gemacht haben und die jetzt einen tollen Job haben, weil er einfach sehr unvoreingenommen war und an Leute geglaubt hat, die engagiert sind.“ Da sei es auch egal gewesen, ob man ein Studium hatte oder nicht. „Das ist etwas, was ich sehr an ihm schätze. Er hat immer den Menschen gesehen. Er war das Gegenteil von abgehoben.“