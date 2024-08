„Wien ist wirklich ein Asylmagnet“

Kritik am Bund und Wien

Besonders scharf greift Luisser den Bund und die Stadt Wien an. Er bezeichnete Wien als „Asylmagnet“, der das Problem der Migration verschärfe. „Das ganze Anreizsystem, das wir derzeit in Österreich haben, ist falsch“, so Luisser. Diese falschen Anreize würden nicht nur den Wiener Steuerzahler belasten, sondern ganz Österreich.