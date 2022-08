Durch Dürre fehlt das Futter für die Rinder

Die Landwirtschaft in Oberösterreich kämpft heuer mit der Trockenheit. „Wir rechnen in Teilen des Innviertels mit erheblichen Ernteausfällen bei Mais und Grünland“, prognostiziert Wolfgang Winkler, Landesdirektor Österreichische Hagelversicherung. Der Grund dafür liegt in den Niederschlagsdefiziten von vielerorts über 50 Prozent. Insgesamt sind die Schäden schon massiv. Matthias Hasiweder ist einer von vielen betroffenen Landwirten.