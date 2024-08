Österreich profitiert von Hitze des Südens

Akzeptanz der Bevölkerung wichtig

Wenngleich der Tourismus viel zur Wertschöpfung Österreichs Brutto-Inlands-Produkt beiträgt, gibt es auch einige wenige Orte, die den Massenzulauf nicht mehr bewältigen können. So lockt Hallstatt, das malerische Ort im Salzkammergut, bis zu 10.000 Besucher pro Tag an. Immer wieder gibt es Diskussionen, wie man diesen Zustrom eindämmen kann. Laut Steharnig-Staudinger sei es von hoher Relevanz, wie die Bevölkerung eingebunden ist. Österreich Werbung messe daher seit vier Jahren die Tourismus-Akzeptanz in der Bevölkerung, um hier Regionen auch zu unterstützen. „Wir haben eine Data-Base initiiert, wo wir Gästeströme lenken können, um Regionen zu entlasten. Generell sei die Tourismus-Akzeptanz im Vergleich mit anderen Ländern aber hoch. „Von Massentourismus sind wir aber noch weit entfernt.“