„Wien ist Sozial- und Kriminalitätsmagnet“

Messerattentate uns Schussattacken

Die Entwicklung beim Thema „radikaler Islam“ sei für den Wiener ÖVP-Chef besonders extrem: „Also was wir in den letzten Monaten in Wien erlebt haben, ist beispiellos. Jugendbandenkonflikte, Kriminalität auf den Straßen, in den Parkanlagen, im Bereich öffentlicher Verkehrsmittel. Messerattentate, Schussattacken im Bereich des Brunnenmarkts, des Yppenmarkts, in Favoriten. Und vor allem ethnische Konflikte. Das sind die abgeschotteten Communities, die nur mehr in sich kommunizieren. Und man muss sich das einmal vorstellen, dass der Ältestenrat von ethnischen Communities mit der anderen Community Friedensverhandlungen führt in Wien. Das ist absolut absurd. Und das führt zum Thema Islamismus. Und Islamismus ist eine Bedrohung für die Republik Österreich und für Wien, wenn der Islamismus auch zum politischen Islam führt. Und wenn er eigentlich im Hintergrund hat, dass er fordert, die Republik Österreich abzuschaffen. Das die Religion über dem Gesetz stehen soll. Das man von der Gleichberechtigung von Mann und Frau nichts mehr hält.“