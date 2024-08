Sachslehner: „Zadic hat Kopf in den Sand gesteckt“

Wiens SPÖ für Gefahren verantwortlich

Zur aktuellen Gefahrenlage in der Hauptstadt findet sie klare Worte: „Es ist erschütternd, was sich derzeit alles in Wien auftut. Etwa in Favoriten. Oder in der Brigittenau. Die Verantwortung dafür hat klar die SPÖ Wien.“ Weiters kam die oft mit unüblichen Ideen auffallende Politikerin auf eines ihrer zuletzt ventilierten Themen zu sprechen, die Fußfessel für Frauenschänder: „Auch hier wäre die Justizministerin gefordert.“ Es würde aus Sicht Sachslehners aber auch bei anderen Themen hacken: „Bei der illegalen Migration haben wir enorme Probleme. Auch beim islamistischen Terror. Man sieht, dass sich junge Menschen immer mehr im Internet radikalisieren.“ Hier wäre sofortiger Handlungsbedarf gegeben.