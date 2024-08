Polaschek: „Alle Stunden können gehalten werden“

Fußball, Schwimmen und Laufen begehrt

Unabhängig von all diesen schulischen Themen war der Minister zufrieden, was die freiwillige Beteiligung der Jugendlichen an der Klassen-Challenge betrifft: „Über 140.000 Schülerinnen und Schülern haben an den Veranstaltungen teilgenommen. Es wurden dabei allein tausendfünfhundert Schwimm-Challenges durchgeführt. Aber auch Fußball und Laufen wurde bei den selbstständig vorgeschlagenen Sport-Challenges von den Schülerinnen und Schülern besonders gut angenommen.“