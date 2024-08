„Rot in Not“: Linz als hartes Pflaster für Babler

Für Andreas Babler bedeute die Situation „Rot in Not“. „Es kommt zur absoluten Unzeit mitten im Wahlkampf. Wäre das vor einem Jahr passiert oder in einem Jahr passiert, dann glaube ich, wäre es auch nicht ganz so diese mediale Wucht, wie jetzt.“ Immer wieder höre man auch von Plänen, Wiener Stadtrat Peter Hanke als Ersatz für Babler nach der Wahl zu installieren, berichtet Frings. Aber auch hier sei man sich in der Partei nicht einig.