EU-Sanktus: Dünger-Deal von Borealis genehmigt

Heftiger Widerstand aus Landwirtschaft

Gegen den Verkauf an die Tschechen gab es in Österreichs bis zuletzt seitens der Landwirtschaft heftigen Widerstand. Der niederösterreichische ÖVP-Bauernbund nahm am Montag den Entscheid zum Borealis-Deal „zur Kenntnis“ und forderte strenge Schutzmaßnahmen.