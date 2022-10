Hagel, Hitze und Dürre sorgen für kleine Ernte

„Der Klimawandel ist Tatsache. Hagel, Dürre, Sturm, Überschwemmungen: Alles hatten wir in diesem einen Jahr. In Kärnten gibt es keinen Bezirk ohne Schäden in der Landwirtschaft“, weiß Hubert Gernig, der Kärntner Landesleiter der Österreichischen Hagelversicherung, bei der heuer 4000 Schadensmeldungen von Kärntner Landwirten eingegangen sind - 1500 wegen Hagels und 2500 wegen der Dürre. „Die Zahl der Schadensmeldungen hat sich im Vergleich zum Jahr davor verdoppelt“, so Gernig. Denn schon im Mai hagelte es in Mittelkärnten das erste Mal, dann kamen der starke Regen, die Überschwemmungen im Gegendtal, die Dürre.