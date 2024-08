„Solidarisierungseffekt ist nicht eingetreten“

„Tatsächlich ist ja das, was viele Analysten vorab behauptet haben, nämlich dass nach dem versuchten Attentat auf Trump ein gewisser Solidarisierungseffekt eintritt, nicht passiert“, erklärt Yussi Pick. „Auch als Biden Kandidat war, war ja das Problem nicht, dass die Wählerinnen und Wähler beide so toll gefunden haben und sich eher für Trump entschieden hätten, weil der angeschossen wurde, sondern eher im Gegenteil. Es gab diese sogenannten Doublehaters (zu Deutsch: Doppelhasser), also die, die beide nicht mögen. Um die ging es in diesem Wahlkampf.“