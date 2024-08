„Nicht gut darin, Strategien zu entwickeln“

Österreich ist EU-Schlusslicht beim Flächenverbrauch

Ein weiteres Problem, das im Interview zur Sprache kommt, ist der rapide Flächenverbrauch in Österreich. „Wir sind Schlusslicht, was die Versiegelung angeht. Ein kleiner Bauernhof pro Tag – das ist zu viel!“, mahnt Pröbstl-Haider. Sie fordert strengere Regelungen und ein Umdenken, um den wertvollen Boden zu schützen. In der Diskussion um erneuerbare Energien betont sie, dass bei der Planung von Windrädern in den Bergen viele praktische Probleme entstehen und verweist auf alternative Energiegewinnungs-Formen: „Photovoltaik hat die Probleme nicht.“ Dies sei eine Möglichkeit, die auch im Westen des Landes verstärkt genutzt werden könnte.