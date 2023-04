Vom WIFI-Baumeisterkurs zum gemeinsamen Start-Up

Aus Alt macht neu

Fabian Wedl absolvierte ein Bautechnik-Kolleg an der HTL in Mödling und arbeitete viele Jahre im Hochbau. Auch Gerald Roll tat das - er machte zuerst eine Maurer-Lehre mit Matura und studierte dann „Internationale Wirtschaftsbeziehungen“. Tiefbauer Patrick Krattenthaler wiederum lernte sein Handwerk am Camillo Sitte Bautechnikum. Trotzdem oder gerade weil sie unterschiedliche Zugänge zur Branche hatten, bündeln die drei nun ihre Kompetenzen und decken so diverse Bereiche der Baubranche optimal ab.