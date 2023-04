Sechs Verletzte bei schwerem Frontalunfall

Bei einem Frontalzusammenstoß in Pabneukirchen (Bezirk Perg) sind am Samstagabend sechs Personen verletzt worden. Ein 21-jähriger Autolenker war auf der Landesstraße Richtung Perg in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Dabei wurden in dem einen Auto der 21-Jährige und sein elfjähriger Beifahrer, in dem anderen Wagen zwei Jugendliche und eine Frau auf der Rückbank sowie der Beifahrer unbestimmten Grades verletzt.