Illegaler Grenzübertritt: Acht Tote in Sumpfgebiet

Beim mutmaßlichen Versuch eines Grenzübertritts in die USA sind nach Angaben der Polizei in einem Sumpf in Kanada mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. „Insgesamt acht Leichen“ wurden nach Angaben eines örtlichen Polizeisprechers seit Donnerstag aus Gewässern in der Nähe eines gekenterten Boots geborgen, das einem vermissten Indigenen der Gemeinschaft der Akwesasne Mohawks gehörte.