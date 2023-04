Drei Monate Ärger wegen einer Frage zu Stromzähler

Man schrieb noch Dezember 2022, als Stefan Scheck bemerkte, dass der Stromzähler an seinem Haus in der Donaustadt nur mit halb so vielen und andersfärbigen Plomben versehen war wie der seines Nachbarn. Per Mail samt Beweisfoto stellte Herr Scheck den Wiener Netzen die simple Frage, ob die Art der Plomben wichtig sei und es geschah - nichts.