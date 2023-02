Wien macht nun Tempo bei Stromzähler-Wechsel

Für Kunden drei Optionen zur Auswahl

Wien, das am Rand auch Gebiete in Niederösterreich und im Burgenland betreut, steht vorerst bei der Hälfte: Der 800.000ste smarte Zähler wurde diese Woche in einem Haus in Neubau montiert. Die Wiener Netze sehen sich selbst damit „sehr gut in der Zeit“, und Stadtrat Peter Hanke freut sich, dass die Umstellung „so rasch voranschreitet“.