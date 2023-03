In 850 Wiener Haushalten ging das Licht aus

Blaulicht-Einsatz in den Nachtstunden

Umgehend eilten die Techniker mit Blaulicht und mehreren Teams in den 9. Bezirk, um die Ursache für das Mini-Blackout zu finden. Zuallererst wurde jedoch Strom umgeschaltet, um die Häuser, die im Dunklen lagen, schnell wieder mit Licht zu versorgen. Um 23.11 Uhr waren alle Häuser bis auf eines wieder am Stromnetz - bis Mitternacht waren die Probleme weitgehend behoben.