Wohn- und Energiekostenbonus bringt bis zu 400 €

Von Montag, 3. April, bis zum 30. Juni können rund 290.000 Haushalte in Oberösterreich den Oö. Wohn- und Energiekostenbonus vollständig online beantragen, sie erhalten bis zu 400 Euro. „Damit wird bis in die breitere Mittelschicht treffsicher geholfen“, ist die Politik im Land und in den Gemeinden überzeugt. Lesen Sie hier, wie Sie dazu kommen!