Kärntner Film erobert die Kinos: „The Dark Girl“

Der Sattendorfer Filmproduzent Wolfram Winkler hat einen neuen Streifen auf die Leinwand gebracht. Sein Film „The Dark Girl“ hatte Premiere in Bayern. Dort war der 104 Minuten lange Streifen mit den Hauptdarstellern Katharina Scheuba und Philippe Brenninkmeyer auch gedreht worden. Scheuba stand bereits für den „Schönwetter-Bullen“ am Faaker See vor der Kamera.