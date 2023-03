Kern: „Wenn Rendi-Wagner bleibt, ist die SPÖ tot“

35% für die SPÖ bei der nächsten Wahl - wer wettet dagegen?

Die Runde bei Katia Wagner scheint in Wettlaune zu sein: Niko Kern wettet, dass die SPÖ bei der Nationalratswahl im nächsten Jahr 35 Prozent machen wird und Kowall wettet mit Journalistin Spari um eine Flasche Wein, dass Pamela Rendi-Wagner in der Mitgliederbefragung nur den dritten Platz belegen wird. Felber wettet dagegen: weder Rendi-Wagner, noch Doskozil, noch Babler werden die ersten drei Plätze belegen - wohl in der leisen Hoffnung, dass er selbst SPÖ-Chef wird.