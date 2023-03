Heimischer Handel hofft auf tüchtigen Osterhasen

Das Osterfest steht vor der Tür und damit auch die Suche nach dem passenden Geschenk. Dafür wird hierzulande ordentlich viel Geld in die Hand genommen. Mit Ausgaben in der Höhe von insgesamt 47 Millionen Euro sind die Aussichten im Hinblick auf das Ostergeschäft für die Wirtschaft durchaus vielversprechend. Das belegt zumindest die neueste Studie der KMU Forschung Austria. Rund 50 Euro will jeder Niederösterreicher heuer im Durchschnitt für Geschenke ausgeben. „Erfreulich ist, dass 89 Prozent ihre Geschenke im stationären Handel kaufen wollen“, erklärt Franz Kirnbauer, Obmann der Handelssparte in der Wirtschaftskammer.