Schul-Massaker: Auch Tochter des Pastors getötet

Schützin in ärztlicher Behandlung

Die Schützin Audrey Hale, die von der Polizei erschossen wurde, sei wegen einer „emotionalen Störung“ in Behandlung gewesen, hieß es am Dienstag. Die 28-Jährige besaß sieben legal erworbene Feuerwaffen und versteckte diese im Haus ihrer Eltern, wie der Polizeichef von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, John Drake, am Dienstag vor Journalisten sagte.