Steiermark: Politstreit um Asylquartiere entbrannt

Auch die Anzahl der Personen in Grundversorgung stößt Kunasek sauer auf: „Rechnet man die 3442 Personen in der steirischen Grundversorgung mit den 6018 grundversorgten Vertriebenen aus der Ukraine und den 767 Asylwerbern der Bundesquartiere auf steirischem Boden zusammen, so befinden sich mehr als 10.000 Asylanten in der Steiermark, nämlich exakt 10.227 Personen.“ Damit wäre man wieder am gleichen Niveau wie 2016.