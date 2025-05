1. Mai: SPÖ kämpft um Wählerschaft, KPÖ um Frieden

„Vieles, was für uns selbstverständlich ist, würde es ohne die Sozialdemokratie nicht geben“, ruft Doris Kampus, Vorsitzende der SPÖ Graz, in die Menge. Die Bierbänke am Grazer Hauptplatz sind gut bestückt – etwa 500 Teilnehmer sind gekommen. Bereits zum 135. Mal wird der Tag der Arbeit begangen, doch die Themen bleiben die gleichen: „Jeder Mensch hat das Recht auf eine Arbeit mit einem Einkommen, von dem man leben kann“, sagt Kampus. Hinter ihr am Banner prangt das neue Motto der steirischen SPÖ: „Leistung, Wohlstand, Sicherheit“.