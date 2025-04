Steirischer Breitbandoffensive droht jetzt das Aus

Zumal in vielen Regionen bereits Vorbereitungen für die Umsetzung durchgeführt wurden. Denn die eingereichten Anträge wurden bereits begutachtet und auch die Entscheidung der Jury über die Vergabe bereits getroffen. Sauer stößt Ehrenhöfer in diesem Zusammenhang vor allem der Zick-Zack-Kurs der SPÖ, die im letzten Landtag noch in einer Dringlichen Anfrage, Maßnahmen zur Belebung der Konjunktur gefordert hatte. „In Wien die Förderungen für den Breitbandausbau zu streichen, die ein wesentlicher Impuls für die Wirtschaft sind und in Graz genau das zu fordern, zeugt von purer Planlosigkeit. Die SPÖ sollte mit uns gemeinsam für den Standort kämpfen, anstatt seine weitere positive Entwicklung durch kurzsichtige Entscheidungen zu gefährden.“