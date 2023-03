Auto über Mauer in Garageneinfahrt geschleudert

Über Steinmauer geschleudert

Der PKW des 28-Jährigen wurde in die Tankstellenzufahrt und danach über eine Steinmauer in eine Garageneinfahrt geschleudert. Der Mühlviertler wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der FF St. Martin geborgen werden. Nach der Erstversorgung durch die Rettungsmannschaft und Notarzt wurde er mit schweren Verletzungen ins Klinikum Rohrbach eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.